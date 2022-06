Air Tahiti Va’a, grand vainqueur de la Vendée Va’a 2022

L’équipe d’Air Tahiti Nui a remporté samedi dernier la Vendée Va’a 2022. Les aito sont revenus ce vendredi matin au fenua. La 11ème édition de cette course mythique s’est disputée les 26, 27, et 28 mai derniers aux Sables-d’Olonne en métropole. Une course V6 marathon de 128 km en trois étapes.

(crédit photo : Vendée Va’a)

Partie avec neuf membres, l’équipe a dû se passer de deux de ses rameurs à l’issue de la victoire de la première journée : ces derniers ont dû regagner le fenua en urgence. Un contre-temps qui n’a cependant pas empêcher Air Tahiti Va’a de remporter la deuxième étape de la course. Lors de la troisième et ultime étape, les aito ont terminé la course avec seulement 5 rameurs, l’un d’eux ne pouvant pas continuer la compétition en raison du froid. “On était partis pour le partage et pour essayer de relever le niveau en France. Mais ils nous ont quand même donné du fil à retordre”, reconnaît Kevin Céran-Jérusalémy, l’un des rameurs de l’équipe. “Le niveau commence vraiment à monter là-bas et on les encourage à continuer comme ça. C’était vraiment une belle expérience et on était contents de retrouver les copains de Shell et de se faire de nouveaux amis. C’est ça qu’on peut retenir de ce déplacement”.

Chez les dames, la Polynésie a aussi été dignement représentée : ce sont les rameuses de Raiatea qui ont remporté la course.