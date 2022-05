Air Tahiti Va’a en route pour la Vendée va’a

La 11e édition de la Vendée va’a se disputera aux Sables d’Olonne les 26, 27 et 28 mai prochains. Une course de 128 km en 3 étapes.

La première, longue de 46km pour les hommes et 15km pour les femmes. Pour la deuxième étape, une seule distance pour les équipes féminines et masculines : 26 km. Et pour la dernière journée, les hommes auront 56 km à parcourir et les femmes, 15 km.

L’équipe composée de 9 rameurs est renforcée par Kevin Ceran Jerusalemy, Hiromana Flores, Teihotu Dubois et Tapututuura Delpuech.

L’équipe a reçu le soutien de la compagnie au Tiare. Ce vendredi 20 mai elle s’envolera pour la métropole… “On s’est bien préparé pour ce déplacement. les gars sont prêts. On peut faire quelque chose à cette course. Au moins un podium. Bien sûr si on peut, on ira chercher la première place”, confie Aldo Maueau, le président de la team Air Tahiti Vaa.

