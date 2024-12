L’épidémie de dengue progresse au fenua

En une semaine, 53 cas de dengue supplémentaires ont été rapportés aux autorités de santé. Parmi ceux-ci « 26 personnes ont été prélevées ou résident à Tahiti, 5 à Moorea, 3 à Bora Bora, 2 à Huahine, 4 à Maupiti, 1 à Raiatea, 1 à Ua Pou et 7 à Rangiroa », selon les données du Bureau de Veille Sanitaire qui note « une tendance à la hausse (…) aux îles-du-vent, aux îles sous-le-vent et aux Tuamotu ». 2 nouveaux clusters ont également été identifiés : le premier à Raiatea et le second à Arutua.

4 nouvelles hospitalisations ont été enregistrées et « un cas de transmission materno-fœtale a été rapporté chez un nouveau-né au CHPF ». Aucun décès n’est en revanche à déplorer depuis le début de l’épidémie en novembre 2023.

« Par ailleurs, Santé publique France rapporte une augmentation des cas importés depuis la Polynésie sur le territoire hexagonal-une quinzaine de cas le mois dernier– »

La coqueluche continue, elle aussi, de circuler activement avec 27 nouveaux cas confirmés en une semaine, essentiellement à Tahiti.

« 4 sont des nourrissons de moins de 12 mois -dont 2 ont été hospitalisés-, 2 sont des enfants entre 1 et 4 ans, 9 sont des personnes entre 5 et 19 ans, 10 ont entre 20 et 79 ans », rapporte le Bureau de Veille Sanitaire. « Une tendance à la baisse de l’incidence globale ainsi que du taux de positivité » est toutefois constatée.

3 cas de leptospirose ont également été détectés en une semaine, de même que 8 cas de salmonellose dont 3 personnes ayant été « contaminées au cours d’un même repas ».