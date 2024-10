12 nouveaux cas de coqueluche, un cluster dans un établissement scolaire de Papeete

En S41, 12 cas confirmés ont été rapportés selon le dernier bulletin de la Veille sanitaire. Parmi eux, 10 résident à Tahiti et 2 à Moorea.

Parmi les cas rapportés en S41, 1 est un nourrisson de moins de 12 mois, 4 sont des enfants entre 7 et 15 ans et 7 sont des adultes de 18 ans ou plus.

La semaine suivante, un cluster regroupant au moins 5 cas a été identifié dans un établissement scolaire de Papeete. Des mesures de prévention et de gestion ont été prises.

La majorité des cas rapportés sont des personnes de 7 à 79 ans (83%), et 17% sont des nourrissons de moins d’un an.

Du 14 juin au 13 octobre, ce sont 158 cas de coqueluche confirmés qui ont été rapportés. Parmi l’ensemble des cas investigués, 10 enfants ont nécessité une hospitalisation, dont 8 nourrissons âgés de 8 mois ou moins. Le seul adulte hospitalisé en S36 était à la maternité du CHPF.

La coqueluche est une maladie respiratoire très contagieuse qui peut être grave, surtout chez les bébés. Au début, elle ressemble à un rhume, mais elle peut évoluer vers des quintes de toux très fortes. La vaccination est le meilleur moyen de se protéger.