Nuihau Laurey propose le couvre-feu pour enrayer les violences nocturnes

TNTV : Vous proposez 50 mesures, mais il y a deux axes essentiels dans votre programme. Il s’agit de changer radicalement le fonctionnement des institutions politiques et de mettre en place un système politique plus viable. En somme, retrouver de la stabilité. Ce sera votre priorité si vous êtes élu?

Nuihau Laurey : « Exactement, il nous faut retrouver de la stabilité, retrouver de la liberté pour les citoyens. Nous avons axé notre programme sur ces deux grands axes, avec d’une part un changement radical du système politique : limiter à 2 l’exercice des mandats, réduire le nombre de représentants à l’assemblée mais aussi changer l’organisation du travail législatif. Je pense aussi qu’il est nécessaire de rendre incompatibles certaines fonctions. Surtout, il faut utiliser de manière plus généralisée le referendum sur des grandes questions de société pour rendre la parole au peuple et faire en sorte qu’il y ait une adhésion sur les grands choix publics du gouvernement. Sur le plan économique et social, nous souhaitons favoriser les initiatives privées, réduire massivement les impôts pour les petites entreprises et simplifier le système administratif qui pèse et étouffe de plus en plus de jeunes et de personnes qui souhaitent créer de l’activité » .

TNTV : On vient de voir les violences très graves entre jeunes à Bora Bora, elles sont récurrents en Polynésie. Qu’est-ce que vous proposer pour enrayer cette problématique?

Nuihau Laurey : « Ce sont des faits graves et qui ne sont pas nouveaux. On voit de plus en plus des situations comme celles-là, avec des jeunes qui utilisent ces réseaux sociaux pour afficher fièrement ces actes de violence extrême. J’aimerais exprimer toute mon empathie envers les familles et le jeune qui a été touché. Je pense que cela doit nous questionner sur l’avenir que l’on offre à nos jeunes.

Cela doit nous questionner sur les moyens qui sont affectés à l’ordre public, puisqu’il faut régler ces situations là » .

TNTV : Que proposez-vous, concrètement?

Nuihau Laurey : « On évoque par exemple le fait de mettre en place un couvre-feu. C’est dans la compétence des maires, pour éviter que des jeunes ne traînent la nuit, parce que c’est ce que l’on constate de plus en plus souvent. Nous pensons que dans certaines communes, les maires doivent se poser la question de ce dispositif qui est assez utilisé en métropole. Ce n’est pas difficile à mettre en place sur le plan politique. Beaucoup de maires ont peur de l’utiliser parce que ça va effrayer la population et ça peut poser problème aux prochaines élections. Cela doit nous questionner aussi sur le rôle des familles et la démission de certaines d’entre elles par rapport à ces situations. Cela doit interroger le Pays sur les moyens à mettre en œuvre pour mieux former et offrir un avenir à ces jeunes qui sont en perdition » .

TNTV : En termes d’emploi, quelles sont vos idées pour ces jeunes?

Nuihau Laurey : « Aujourd’hui, ce n’est pas l’administration qui va en donner. C’est pour cela que l’essentiel de notre programme est basé sur le développement du secteur privé, pour soutenir les initiatives de ces jeunes qui souhaitent se lancer dans l’entrepreneuriat. C’est accompagner aussi les secteurs qui ont trop souvent été oubliés, comme l’agriculture ou la pêche. Mieux utiliser la défiscalisation pour les petites entreprises, notamment celles qui essaient difficilement de se développer dans les îles. C’est vraiment sur ce secteur que nous souhaitons changer radicalement les choses. Quant à la simplification administrative, elle est nécessaire. On le voit avec le KBIS, il faut 7 mois pour obtenir un document qui indique la création d’une entreprise » .

TNTV : L’association 193 s’inquiète que le fait nucléaire ne soit pas assez présent dans le programme des candidats. Que leur répondez-vous?

Nuihau Laurey : « Je pense qu’il faut saluer tout le travail qui a été mené par ces associations depuis des années. Ce sujet faisait l’objet d’un déni de la part de l’État, et on est arrivés aujourd’hui à pouvoir discuter de manière beaucoup plus franche sur ces sujets, et c’est grâce aux associations. Mais nous souhaitons éviter que ce soit un argument de campagne. Nous souhaitons que la résolution de tout ce qui découle de ces essais nucléaires soit un sujet d’entente entre les partis. C’est pour ce la que nous parlons de dépolitisation de ce sujet. Nous constatons qu’il y a eu de grandes avancées en matière d’indemnisation des victimes, le CIVEN a changé son mode de fonctionnement. Il y a aujourd’hui plus d’indemnisation. Par contre, il y a un sujet sur lequel on n’a pas beaucoup avancé, c’est l’indemnisation de la CPS, qui a pris en charge l’indemnisation des victimes du nucléaire pendant des années. Sur ce point, je pense qu’il faut aboutir à une solution qui convienne enfin aux deux parties » .