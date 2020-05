Vacances scolaires : la modification actée en conseil des ministres

Par un arrêté pris en Conseil des ministres le 1er avril dernier, l’ensemble des écoles et CJA du premier degré ainsi que les établissements d’enseignement du second degré publics et privés de la Polynésie française ont été fermés au public à compter du lundi 6 avril. Cette décision a été prise suite à la mesure de confinement général de la population décidée par le haut-commissaire de la République en Polynésie française afin d’éviter la propagation du covid-19.

La situation épidémiologique liée au covid-19 étant maîtrisée à ce jour, un allègement des mesures de confinement dans tous les archipels de la Polynésie française a été décidé. Compte tenu de cet allègement, les écoles et établissements d’enseignement du second degré situés dans les îles Sous-le-Vent, dans les archipels des Australes, des Tuamotu, des Gambier et des Marquises ont été rouverts au public dès le lundi 20 avril. Pour les écoles et établissements scolaires des Iles du Vent, ceux-ci devraient rouvrir au public dès le lundi 18 mai.

Aussi, pour éviter de perturber le bon fonctionnement de l’école et compte tenu de la correspondance de date entre la date de réouverture des écoles et la date de la prochaine période de vacances scolaires du premier degré, il a été décidé de modifier le calendrier scolaire 2019-2020 fixé par un arrêté du Conseil des ministres du 28 décembre 2016 en avançant d’une semaine les vacances de mai du 1er degré. La modification prévoit que les vacances de mai prévues uniquement pour les élèves inscrits dans le premier degré soient avancées et débutent ainsi le samedi 9 mai (au lieu du samedi 16 mai) et se terminent le dimanche 17 mai (au lieu du dimanche 24 mai).

