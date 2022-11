Une résidence pour les jeunes travailleurs à Pirae

Salariés ou stagiaires dans un dispositif d’aide à l’emploi du Service de l’Emploi, ces jeunes travailleurs bénéficient d’un temps de séjour de 2 années maximum, avec des contrats de baux trimestriels renouvelables.

L’objectif de ce dispositif, dont la gestion locative a été remise au service de la Délégation pour la prévention de la délinquance de la jeunesse (DPDJ) par l’Office polynésien de l’habitat (OPH), est d’offrir un toit à des jeunes gens ayant un emploi ou une activité indemnisée, pouvant les rapprocher de leur lieu de travail.

Ainsi, ce sont avant tout les jeunes travailleurs les plus éloignés de la zone urbaine -où se situe leur lieu professionnel- qui sont privilégiés. Par conséquent, parmi les publics accueillis, on retrouve principalement des jeunes des îles et des districts de Tahiti.

Le Président et maire de la commune de Pirae, Edouard Fritch, accompagné de plusieurs de ses ministres et du chef de service de la DPDJ, Teiva Manutahi, a inauguré mercredi après-midi, la Résidence des jeunes travailleurs, sis à l’immeuble n°5 de la Cité Grand à Pirae. (Crédit photo : présidence de la Polynésie française)

Par ailleurs, la DPDJ, ayant vocation d’accompagnements socio-éducatifs en prévention de la délinquance chez les jeunes, et en promotion d’une jeunesse responsable, propose aussi des accompagnements individualisés, afin d’aider au mieux les résidents à s’insérer plus fortement et plus sereinement dans la société. Ces accompagnements traitent à la fois des aspects économiques, tels que la gestion de leur budget, mais aussi, des comportements et des attitudes dans une vie en communauté.

Situé au sein de la Cité Grand dans la commune de Pirae, la résidence a accueilli jusqu’ici une cinquantaine de jeunes, dont certains ont su s’insérer et s’intégrer dans d’autres logements. Elle propose notamment un fa’a’apu partagé, ce qui renforce les liens de solidarité et de partage entre résidents locataires. Cette perspective s’inscrit dans l’idée d’un développement social local auguré par la DPDJ.