Une prime unique de 26 000 francs aux retraités pour début 2025

Une prime unique de 26 000 francs au bénéfice des pensionnés du régime de retraite des

travailleurs salariés au titre de 2024 : le projet de loi de Pays a été validé par un avis favorable du CESEC, ce lundi. Probablement promulguée fin janvier voire début février 2025, la loi devrait ainsi bénéficier à 33 600 personnes et concernera également les ressortissants qui perçoivent l’Allocation Complémentaire de Retraite (ACR) sans les pénaliser.

L’inflation moyenne de 3,3 % en 2023 ayant particulièrement affecté les retraités, « population plus soumise aux augmentations constatées et dans l’attente d’une réforme de la PSG » , le CESEC salue l’initiative, regrettant toutefois qu’il ne concerne pas ceux du RSPF.

Le montant de 26 000 francs, versé une seule fois, représente 2,7 % de revalorisation des retraites étalée sur une année. Financé par le solde excédentaire de la branche retraite, évalué à 3 milliards de francs, la prime coûtera au Pays pèse environ 800 millions sur ce fonds. « Si le caractère excédentaire actuel de la branche Retraite permet d’assurer le versement au titre de l’année 2024, les prévisions pour les exercices à venir sont plus difficiles » , note les conseillers.

Le CESEC propose par ailleurs d’indexer les retraites les plus modestes sur un indice économique – l’indice ouvrier (+1,7% sur les douze derniers mois est mentionné – , et d’intégrer la réforme des retraites à celle plus globale de la PSG.

« Ce n’est pas des aides one-shot qu’il nous faut » , estime Tematai Le Gayic



Invité de notre journal ce lundi, l’élu Tavini Tematai Le Gayic, comme le CESEC, salue une mesure à même de soulager le portefeuille des retraités, regrettant toutefois son caractère éphémère. « Je pense que c’est une bonne chose parce que les retraités ont été les grands oubliés de ces dernières années. Mais à long terme, ce n’est pas des aides one-shot qu’il nous faut. Il nous faut du courage politique, comme pour la réglementation sur l’immobilier, pour pouvoir faire bénéficier à long terme les futures générations » .