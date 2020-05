Une nouvelle darse pour les pêcheurs de Raiatea

Les pêcheurs en haute mer de Raiatea ont le sourire : une zone d’attache leur est désormais attribuée. C’est dans une darse nouvellement aménagée qu’ils sont installés depuis la fin du confinement :

« Cela faisait des années qu’on attendait cette marina. On est vraiment très contents » déclare Edgar Puahio, président de la coopérative Raromatai Rava’ai.

Et les conditions de travail sont idéales, avec un loyer annuel de seulement 10 000 Fcfp. Eau et électricité sont à disposition, la consommation est à la charge des professionnels. Sur place, les prises sont directement découpées en filets et conditionnées pour la vente. Du poisson frais à volonté vendu directement sur place ou en bord de route. « On a dit aux pêcheurs de ne pas jeter les têtes des poissons, les arêtes, dans l’eau. Il faut les garder, et pourquoi pas en faire du compost, voir avec la mairie etc. » ajouter Edgar.

Panneau solaire volé, attroupement des jeunes le week-end… pour éviter le vandalisme, les membres de la coopérative demandent à ce que la zone soit clôturée.

Si les professionnels du secteur sont bien installés, ils doivent aujourd’hui faire face à un autre problème, celui de la concurrence des pêcheurs du dimanche.