Une convention pour promouvoir l’insertion des jeunes à Teva I Uta

Le ministre de la Jeunesse, et de la Prévention contre la délinquance, en charge des Sports, Naea Bennett, le maire de la commune de Teva I Uta, Tearii Te Moana Alpha, et le délégué pour la prévention de la délinquance de la jeunesse (DPDJ), Teiva Manutahi, ont signé vendredi 29 mai dernier, une convention-cadre de partenariat en vue de valoriser et de promouvoir l’insertion des jeunes dans la commune de Teva I Uta.

Cette convention de partenariat 2022 -2023 s’inscrit dans la nouvelle stratégie politique du ministère de la Jeunesse, notamment en terme de prévention de la délinquance.