Travaux à Moorea : Moetai Brotherson fait le point

Depuis plusieurs jours, les riverains de Tiahura ont partagé leurs inquiétudes sur des travaux en cours sur la plage de Tiahura, à Haapiti, à proximité du complexe Moe Moea – Sunset beach – Tipaniers. Contactée par Radio 1, la mairie de l’île sœur a indiqué que le terrain avait été « récemment vendu » par un privé à un porteur de projet, qui avait lancé la construction de plusieurs fare. La mairie a également confirmé avoir lancé des vérifications sur l’autorisation de ces travaux.



« La Présidence ne dispose à ce jour d’aucune information sur la nature des travaux envisagés par le ou les propriétaires privés » a déclaré ce lundi matin Moetai Brotherson, qui précise que les travaux « n’ont fait l’objet d’aucune demande d’autorisation auprès de la Direction de la construction et de l’aménagement. S’ils devaient être réalisés, ceux-ci seraient incompatibles avec les prescriptions réglementaires du plan général d’aménagement. Informée de la situation, la DCA s’est immédiatement rapprochée de la commune de Moorea pour recueillir les informations nécessaires afin d’entamer les démarches idoines. La direction de l’équipement procèdera aux vérifications d’un éventuel empiètement non autorisé du domaine public maritime ». Enfin, le président du Pays rappelle que « l’occupation non autorisée du domaine public du Pays donne lieu notamment à l’établissement d’une contravention de grande voirie ».

Concernant le projet d’un Carrefour à Moorea, Moetai Brotherson réagit au communiqué au rapport de la Fédération Tāhei ‘auti ia Mo’orea qui indique que « le groupe Wane bafoue l’interdiction de l’Autorité Polynésienne de la Concurrence (APC) et met en péril les magasins historiques de Mo’orea ». En effet, l’APC avait donné un avis défavorable en juin 2022 à l’implantation de l’enseigne sur Maharepa. De son côté, le Directeur de la construction et de l’aménagement (DCA) a autorisé en septembre 2023 la construction du magasin. « L’avis de l’APC n’est pas une prescription réglementaire à laquelle est soumise la DCA pour la délivrance de l’autorisation de travaux immobiliers » tient à rappeler le président. « L’instruction des PC (permis de construire, Ndlr) se fait en tenant compte notamment du code de l’aménagement, du PGA de Moorea, du code de l’environnement ».

L’APC se prononce sur le projet d’activité et non sur le projet de bâtiment : « En résumé, tu peux avoir ton PC pour un bâtiment, mais ne pas avoir in fine le droit d’exercer l’activité que tu avais prévue dans ce bâtiment ».

Enfin, concernant l’étude d’impact environnementale à laquelle plus de 600 personnes ont participé, « une vérification va être demandée à la DCA ».