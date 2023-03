Transport aérien : ADT annonce deux milliards d’investissements

La reprise du trafic aérien s’est confirmée en 2022. Sur l’ensemble des quatre plateformes exploitées par ADT, Tahiti-Faa’a, Raiatea, Bora Bora et Rangiroa, le trafic commercial a atteint 2 millions de passagers en 2022.

Et les perspectives sont bonnes pour l’année à venir. ADT prévoit une tendance à la hausse.

Dans cette dynamique, ADT investit 2 milliards de Fcfp dans des travaux de rénovation. La moitié à Tahiti- Faa’a, l’autre pour les plateformes de Raiatea et Rangiroa avec notamment la réfection des pistes de ces deux aérodromes.

« Les 2 milliards d’investissements qui sont prévus en 2023 ne sont pas en liaison avec la décision du Conseil d’Etat, c’est-à-dire qu’on les fera de toute façon, explique Jean-Michel Ratron, directeur général d’Aéroport de Tahiti. Ce sont des investissements de renouvellement d’infrastructures ou de développement d’infrastructures. »

La reprise du trafic international et divers leviers de promotion du tourisme intérieur a pour conséquence de booster le trafic domestique. Et avec l’arrivée d’une nouvelle compagnie inter-iles, des chantiers de grande ampleur sur la zone domestique deviennent indispensables, estime ADT. « Dans le cas de la relance de l’appel d’offres, nous souhaitons conduire des travaux d’investissement supplémentaires en plus de ces 2 milliards (…) parce qu’on a besoin notamment d’accroitre nos capacités de traitement sur les vols domestiques. Le message à l’Etat c’est qu’on a besoin de faire ces travaux là, on a besoin de les faire rapidement, et on a besoin d’avoir leur accord pour le faire. »

L’aeroport de Tahiti Faa’a accueille aujourd’hui 8 compagnies internationales. Il représente une offre de 900 000 sièges, 11 destinations, dont 8 sont actuellement desservies. Et ce sont surtout 43 vols hebdomadaires.

Et c’est tout l’enjeu pour la prochaine concession : s’adapter l’aéroport construit dans les années 60 au trafic aérien des prochaines années. Le conseil d’Etat devrait rendre sa décision d’ici 4 à 6 semaines sur l’avenir de la gestion de l’aéroport international.