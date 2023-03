2022, année de la reprise du trafic aérien

Huit destinations sur 11 sont actuellement desservies. Les vols vers le Japon devraient reprendre en fin d’année. Les vols vers l’île de Pâques n’ont pas encore repris, ni ceux vers le Chili.

Pour autant, 637 000 passagers internationaux ont tout de même étaient accueillis en 2022, soit 90% du trafic de 2019 et 158% de passagers en plus par rapport à 2021. La reprise du trafic international a été particulièrement dynamique à partir du mois de mars 2022.

Du côté du trafic domestique, le nombre de passagers a également connu une augmentation en 2022. 767 000 personnes ont voyagé entre les îles, soit 44% de plus que l’année précédente.

Le trafic global

Cette année, 1.6 million de passagers ont déjà été recensés à l’aéroport Tahiti Faa’a. La reprise se confirme. Air France et United Airlines vont maintenir leurs vols à 5 fréquences par semaine. Air New Zealand monte à 3 fréquences par semaine au lieu de 2, et Delta Airlines devrait revenir en octobre avec 3 fréquences de vols par semaine.