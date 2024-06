Tematai Le Gayic : « Ces élections législatives sont la continuité du travail de terrain que je fais »

C’est dans le quartier de Fari’ipiti, au cœur de la première circonscription, que le Tavini Huira’atira a lancé sa campagne pour les élections législatives. Un travail de terrain indispensable pour échanger avec les militants : « Il n’y a pas de rupture entre le travail que j’ai mené dès le premier jour où les Polynésiens m’ont choisi, jusqu’à ce jour. Depuis 2 ans, je suis sur le terrain, pas forcément dans des réunions publiques, quoi que… Pendant les 2 ans, j’ai pu faire 2 tournées parlementaires, une sur la question du foncier, une sur la question de la citoyenneté, et donc finalement, ces élections législatives partielles sont la continuité du travail de terrain que je fais » indique Tematai Le Gayic, ex-député, candidat aux législatives.

Un travail applaudi par les quelques 150 personnes venues assister hier à la réunion de quartier. L’occasion pour Tematai Le Gayic de prendre des notes et d’écouter attentivement les retours, attentes et préoccupations de la population. Le nucléaire, l’évolution institutionnelle, l’identité ou encore les travaux législatifs des 3 ex-députés ont largement été abordées : « J’ai été très satisfait des questions qui ont été posées et surtout de l’implication des Polynésiens sur les sujets sur lesquels nous avons travaillé pendant ces 2 ans. C’est un moyen de les rencontrer sur cette question des élections législatives, mais c’est aussi l’occasion de parler de leur quotidien. On a parlé de la question de la vie chère, du logement… Je pense que peu importe les types d’élection, il ne faut pas réduire les discussions à l’élection même ».

En plus de militer pour son programme, l’ex-député pointe du doigt le travail inachevé qu’il compte bien poursuivre au palais bourbon : « Les Polynésiens nous ont fait confiance pour un mandat de 5 ans qui a été réduit. Une grande majorité souhaite que ce mandat soit renouvelé car il faut terminer les actions qui ont été entamées ».

Pour convaincre un maximum d’électeur, Tematai Le Gayic, son suppléant Rahiti Buchin, et leur équipe de campagne, vont enchaîner les réunions publiques et visites de terrain toute la semaine. Ils se rendront également à Moorea mercredi et samedi.