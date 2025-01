Teiki Kohumoetini, tradipraticien du CHPF, est décédé 

Bénévole dans les unités de pneumologie et de neurologie dès 2019, il avait intégré le service des urgences en 2023. « Au sein d’une équipe de quatre tradipraticiens hospitaliers, il a apporté sa grande expérience et sa sagesse bienveillante au service des patients du CHPF. Il a ainsi très largement contribué à la promotion de la médecine traditionnelle polynésienne et à la définition du nouveau métier de néotradipraticien hospitalier », estime le ministère.

Une veillée d’hommage s’est tenue le 2 janvier, en présence de proches, de collègues et de représentants institutionnels, dont le ministère de la Santé. Vendredi, le cortège funéraire a traversé à 13 h 30 le service des urgences du CHPF.

Teiki Kohumoetini a reçu, sur le parvis des urgences, une haie d’honneur par ses collègues de l’hôpital venus lui rendre un dernier hommage.

– PUBLICITE –

Dans son communiqué, le ministère de la Santé salue « sa mémoire et son dévouement exemplaire ».