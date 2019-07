Te Tama Heiva : une journée de rencontres des centres de vacances et loisirs

Comme les années précédentes, la Journée internationale de la jeunesse est également célébrée à travers cette rencontre inter-CVL. Cet événement vise à offrir aux jeunes un moment de partage, d’interaction et d’expression afin de mettre à l’honneur leur vitalité et créativité.

(Crédit photo : Présidence de la Polynésie française)

Cet événement est organisé en partenariat par l’Union Polynésienne pour la Jeunesse (UPJ) et le Pays, sous couvert du ministère de l’Education, de la jeunesse et des sports, avec également le concours notamment de l’Institut de la Jeunesse et des Sports et de la mairie de Pirae.

Baptisée “Te Tama Heiva” (depuis l’édition précédente tenue au parc Vairai de Punaauia l’an dernier), cette rencontre a permis de regrouper plus de 2 000 personnes issues des 24 centres de vacances et de loisirs de Tahiti et Moorea. Elle est l’occasion de valoriser le dynamisme des associations de jeunesse et d’éducation populaire, mais aussi les jeunes (âgés de 6 à 16 ans) et le travail des animateurs et directeurs de vacances, effectué tout au long de l’année et notamment en période de scolaires. En effet, les CVL accueillent plus de 13 000 jeunes annuellement, ces derniers étant encadrés par des équipes de professionnels titulaires des diplômes BAFA et BAFD.

Le fil conducteur de cette journée était la promotion du “Vivre ensemble” par le biais d’activités d’animation visant à favoriser les échanges et l’ouverture de liens dans les quartiers, en partenariat avec le tissu associatif œuvrant en faveur de la jeunesse.

(Crédit photo : Présidence de la Polynésie française)

Depuis 2012, l’Union Polynésienne pour la Jeunesse (UPJ) organise la rencontre inter-CVL, laquelle rassemble tous les centres de vacances et de loisirs à l’occasion d’une journée socio-éducative.