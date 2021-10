Taravana Cup : la première compétition du jeu Clash of Clans débarque au fenua

Clash of Clans est un jeu de stratégie qui se joue uniquement sur téléphone portable et tablette. Le but est de conquérir le royaume adverse. Pour évoluer, les joueurs doivent s’informer de l’actualité du jeu. “Contrairement à d’autres jeux concurrents très populaires qui sont interdits au moins de 16 ans, Clash of Clans touche un public plus large” explique Herenui Teihotu, membre de la Team Varua Ino.

La Polynésie compte environ 200 clans, chacun est constitué de 50 joueurs maximum. La Team Varua Ino est arrivée en quarts de finale lors de l’Assault Cup, et en finale de la coupe des régions et de l’Emagine Cup en France en 2020. Les joueurs ont donc un bon potentiel, et ils veulent améliorer encore leur niveau. “L’objectif, c’est de monter sur les marches du podium, et pourquoi pas dans deux ou trois ans, participer aux championnats du monde de Clash of Clans” confie Eimeo Teahamai, secrétaire de la Team Varua Ino.

La Taravana Cup est un tournoi individuel sous forme de défi qui aura lieu les 29, 30 et 31 octobre. Les demi-finales et finales se tiendront les 13 et 14 novembre. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’à ce dimanche. “Le défi se passera en deux manches, si il y a une égalité sur les deux manches, il y aura une troisième manche pour déclarer le vainqueur” précise Eimeo.

La Team Varua Ino est à la recherche de sponsors pour concrétiser ses projets et défendre les couleurs du fenua dans le monde du Clash of Clans.