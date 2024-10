Tahitian Bees sacré meilleur miel de Polynésie française en 2024

Avec sa robe dorée plus ou moins claire, des arômes parfois fruités ou épicés, le miel millésime 2024 se déguste comme un bon vin. D’abord, le jury, composé de personnalités de tous horizons, observe la couleur et la transparence des 5 miels retenus pour ce concours. Vient ensuite la recherche olfactive des arômes et enfin la notation par rapport au goût. « C’est une explosion de saveurs. Chaque miel a sa particularité, ses différences, et donc c’est ce qui est intéressant dans cet exercice » explique Faatuarai Rooponia, directeur général adjoint de la CAPL. « Il y en a certains qui ressortent tout de suite, il y a quelques goûts qui sont très intéressants. Et après, il y en a d’autres que je préfère moins » ajoute Krisztian Lovas, chef cuisinier.

(Crédit photos : Tahiti Nui Télévision)

Les miels de Polynésie sont multifloraux. La direction de l’Agriculture (DAG) a déjà identifié 60 types de pollens différents sur l’ensemble des archipels. Pour ce concours du meilleur miel organisé par l’association Apis Porinetia, les miels sont issus de ruchers de Tahiti et des Marquises. Ils ont été analysés, et leurs caractéristiques physico chimiques répondent aux normes en vigueur.

Des normes qui ouvrent aujourd’hui la voie d’une règlementation pour protéger le produit : « L’objet de cette réglementation, c’est de protéger les producteurs et les consommateurs pour garantir ce qu’on a dans le pot. Quand on achète du miel, on s’attend à avoir un produit qui a été élaboré par les abeilles, qui n’a pas été mélangé à quoi que ce soit » indique Valérie Antras, chargée du développement des filières animales à la DAG.

Les consultations avec les apiculteurs se poursuivent pour définir les critères de la réglementation : « On voit qu’il y a parfois des produits qui apparaissent, qui essayent de faire émergence sur des bases de surglucose, avec des appellations un petit peu tordues, qui peuvent tromper le consommateur sur ce qu’est vraiment le miel. On va avoir des genres de tartinades au miel, qui ne sont pas du tout du miel, et qui ont vocation à tromper un peu le consommateur » précise Olivier Vergnet, secrétaire d’Apis Porinetia.



77 apiculteurs professionnels sont recensés aujourd’hui en Polynésie française. Cette année, le concours était aussi ouvert aux amateurs. Et c’est justement l’un d’entre eux, Luc Bassez, avec son miel Tahitian Bees qui remporte la médaille d’or 2024. La médaille d’argent revient aux ruchers de Linnea à Hiva Oa. Le miel Vaioma de Arue remporte quant à lui le bronze. Deux miels certifiés biologiques.