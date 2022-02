Solidarité – Un repas partagé avec les SDF de Papeete

Cette opération de solidarité, organisée par de la commune de Papeete, a permis aux sans-abri de pouvoir bénéficier d’un repas partagé dans la convivialité avec des membres du Conseil municipal de la commune.

À l’occasion, un spectacle humoristique, animé par Matez et Mainui, a également été offert aux personnes présentes. Les SDF du centre d’hébergement de Tipaerui ont également été conviés pour l’évènement.

Pour rappel, ce centre d’accueil a été aménagé à Fare Ute en 2020, et est géré par la commune de Papeete, en partenariat avec l’association Te Torea et les services sociaux. Ce site est rapidement devenu un refuge pour les sans-abri, et héberge aujourd’hui plus de 60 personnes. Pour le fréquenter, certaines règles sont à respecter, comme l’a rappelé la ministre de la Famille dans un discours d’ouverture prononcé à l’occasion.

Au même moment, et afin de n’oublier personne, une maraude a été organisée dans les rues de Papeete. Ce sont quelques membres de l’association et des élus communaux qui ont effectué la distribution de repas en barquette. Au cours de cette maraude dans la ville, 100 repas ont ainsi pu être remis aux plus démunis.

(Crédit photo : présidence de la Polynésie française)

Cette intervention de terrain aura donc permis à la ministre Isabelle Sachet, de mieux appréhender les difficultés rencontrées au quotidien par les personnes sans domicile fixe au travers de leurs échanges. Elle a également indiqué les projets à venir, en partenariat avec la commune de Papeete, à commencer par la construction de nouveaux centres d’accueil et d’hébergement : “Vous serez encore mieux lorsque tous ces bâtiments, structures,seront construits”.

La ministre prévoit de renouveler ce type d’opération pour la bonne mise en œuvre des projets futurs dédiés aux sans-abri : “Je suis agréablement surprise à chaque fois que je viens chez vous. Je vous félicite pour tout ce que vous faites, notamment avec vos plantations. Vous avez la main verte, car tout ce que vous plantez, ça pousse forcément. Alors félicitations encore”.

Pour clôturer son discours, elle a adressé ses vœux de rétablissement au maire de Papeete, Michel Buillard, toujours hospitalisé en métropole : “J’adresse chaleureusement mes pensées au Tavana de Papeete, Michel Buillard. Continuons de le mettre dans nos prières”.