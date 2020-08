Solidarité avec le Liban : Joseph Maroun à l’initiative d’une collecte de fonds

Il faudra du temps pour gommer le traumatisme de la double explosion qui a ravagé Beyrouth. La solidarité internationale s’organise pour venir en aide aux Libanais. Un appel aux dons est lancé à Tahiti par l’association des amis du Liban et le club polynésien de la francophonie.

Crédit Joseph Maroun

À la crise économique et sociale, s’ajoute malheureusement une crise humanitaire : la catastrophe a tué 181 personnes et fait près de 7000 blessés , 300 000 sans abris. Au quotidien médecins et secouristes manquent de moyens. « L’argent récolté ira essentiellement pour l’achat d’une ambulance. Beaucoup de véhicules de soin ont été détruits, explique Joseph Maroun, consul honoraire du Liban en Polynésie. Comme notre action se porte beaucoup plus sur la culture, la famille et l’éducation, l’autre partie ira à une association, Saint Vincent de Paul qui oeuvre depuis toujours en faveur des familles en difficulté. je compte y retourner à la fin de l’opération parce que je souhaite que le véhicule porte le drapeau polynésien. Ce sera un message fraternel des Polynésiens pour les Libanais. »

Joseph Maroun était au Liban au moment de l’explosion. Très ému par ce qu’il a vu dans des rues détruites, il retient la solidarité qui s’est engagée rapidement par les habitants : « Il y a des images qui font plaisir : ce sont celles de la solidarité. Il y a des jeunes qui étaient là pour aider, pour nettoyer, préparer des sandwichs. On aidait la personne en face. le nombre de blessés était tellement important, les hôpitaux détruits, certaines cliniques opérationnelles. Il fallait même soigner sur place. Et ça n’a pas duré un jour ou deux, ça a duré plus d’une semaine. Et devant cette catastrophe, il fallait que tout le monde agisse. »

Crédit Joseph Maroun

Crédit Joseph Maroun

Crédit Joseph Maroun

Crédit Joseph Maroun

À Beyrouth, 6 hôpitaux sont partiellement ou totalement détruits. L’association les amis du Liban va ouvrir un compte bancaire spécialement dédié pour les dons. Un soutien de plus pour Le pays du cèdre au bord du gouffre selon le ministre de la Santé libanais.