Sensibilisation : les élèves du lycée Diadème avertis face aux dangers de l’ice

Les élèves de terminale et leur professeur ont assisté à une heure de présentation et d’échange dédiée à la prévention sur l’ice et ses effets néfastes pour ses consommateurs. Une partie de l’intervention a été consacrée aux conséquences judiciaires et à la réponse pénale vis-à-vis des trafiquants et des acheteurs d’ice.

Cette action menée en milieu scolaire, initiée par le service des douanes de Polynésie française, s’inscrit dans une démarche globale de promotion de la santé et d’éducation à la citoyenneté. Le but étant de protéger les jeunes en faisant de la prévention, afin qu’ils soient conscients des dangers des addictions.

À l’origine de cette formation : une idée née d’un échange parents-professeurs au lycée Paul Gauguin en fin d’année 2020 et le souhait que des actions de prévention et d’information consacrées à l’ice soient mises en œuvre. Aujourd’hui, ce sont au total 18 classes de Terminale qui ont pu bénéficier de cette formation et près de 800 élèves qui ont été sensibilisés aux lycées Paul Gauguin et Diadème confondus.