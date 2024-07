Samedi, la vente d’alcool sera interdite… seulement dans deux circonscriptions

Moerani Frébault ayant déjà été élu député dans la première circonscription, seuls les électeurs des circonscriptions 2 et 3 retourneront aux urnes ce samedi. Conséquence plutôt insolite : la direction générale des Affaires économiques (DGAE) annonce que la vente de boissons alcoolisées à consommer sur place et à emporter sera interdite samedi à partir de 00h uniquement dans les communes des circonscriptions 2 et 3.

L’interdiction ne s’applique pas aux restaurants et restaurants d’hôtels qui sont autorisés à vendre des boissons alcooliques du 2ème groupe* (boissons entre 1,2° et 18° d’alcool), si ces boissons sont servies à l’occasion des principaux repas et comme accessoires de la nourriture, souligne la DGAE. Attention, la vente de boissons de plus de 18° d’alcool est interdite.