Rentrée 2019 : le dispositif pour le transport des étudiants dans les îles

Ce projet émane des demandes formulées par les associations de parents d’élèves, mais également des élèves qui sollicitaient une prise en charge de leur titre de transport, celui-ci représentant une dépense non négligeable sur le budget des familles.

Le transport sera organisé à raison d’un aller et retour par jour de scolarité. Sur l’île de Tahiti, les titres de transports prendront la forme d’un abonnement permettant aux élèves de se déplacer sans condition de distance, ni de quantité de trajet, sur toute l’année et sur l’intégralité de la semaine y compris week-end sous réserve d’un transport assuré notamment les dimanches et jours fériés. Les charges des cartes seront effectuées en deux temps pour tenir compte du contrôle d’assiduité des étudiants qui pourrait être effectué au mois de janvier pour la continuité de leur prise en charge du transport par le Pays.

Pour les résidents de Moorea, ils utiliseront les horaires des navires en tenant compte de leur emplois du temps et ceux fixés ci-dessus.

Pour les résidents de Raiatea et Tahaa, les horaires de prise en charge de leur transport seront ceux fixés par les rotations des navires et des transporteurs, étant entendu qu’ils disposent des mêmes horaires que ceux du transport scolaire, leur enseignement étant dispensé au lycée d’Uturoa.

Un budget de 70 millions de Fcfp a été alloué au collectif d’avril dernier pour cette opération.

Les autres sujets dans le compte-rendu du Conseil des Ministres :

