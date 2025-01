Rappel d’airbags défectueux après des accidents

De nombreux véhicules construits entre 1998 et 2019 sont équipés d’airbags de la marque Takata pouvant occasionner des blessures graves voire mortelles au conducteur et au passager avant, explique un communiqué du haut-commissariat en Polynésie française. Ces blessures sont provoquées par la projection de fragments métalliques lors de l’éclatement de la cartouche qui devrait normalement permettre le gonflement de l’airbag.

Pour des raisons d’humidité et de chaleur, les véhicules circulant dans les départements et régions d’outre-mer sont plus exposés à ce risque lié au vieillissement et à la dégradation de ces airbags, précise le communiqué.

En Guadeloupe, le 8 décembre, une femme de 42 ans a perdu la vie dans un accident impliquant son seul véhicule au Gosier. Rapidement, le parquet de Pointe-à-Pitre avait confirmé la piste d’un airbag défectueux Takata.

Pourtant, la victime se pensait à l’abri de ce risque, selon Charles-Henri Coppet, avocat de son conjoint: son véhicule, une Polo Volkswagen, avait bien « fait l’objet d’une procédure de rappel » mais « le concessionnaire local (…) avait répondu que le véhicule n’était pas concerné ».

Selon cet avocat, qui défend 10 personnes blessées et sept familles endeuillées après des accidents similaires en Guadeloupe et en Guyane, « une vingtaine de faits » pourraient être imputés aux airbags Takata rien qu’en Guadeloupe.

« Il faut que l’État mette en place des obligations de rappel, comme cela a été le cas dans certains pays », prône l’avocat, estimant qu’« on ne peut pas confier cette mission de préservation de la vie humaine à des opérateurs économiques indépendants ».

Selon une enquête de la cellule investigation de Radio France, parue sur le réseau Ici, « un demi-million d’automobilistes sont potentiellement concernés par le rappel de leur véhicule équipé d’un airbag dangereux ».

Les conducteurs sont invités à vérifier s’ils sont concernés, et à contacter au plus vite le cas échéant un réparateur/garagiste de la marque de leur véhicule qui procédera gratuitement et sans condition au remplacement des airbags défectueux.

PRATIQUE

Si votre véhicule a été construit entre 1998 et 2019 :



vérifiez vos courriers ou contactez le constructeur pour vérifier si vous êtes concerné (retrouvez les contacts des constructeurs sur ecologie.gouv.fr/rappel-airbag-takata)



Si oui, contactez au plus vite un réparateur/garagiste de la marque de votre véhicule pour effectuer le changement d’airbags



La réparation est gratuite et rapide