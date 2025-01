Randonnées : prudence en saison des pluies

S’aventurer dans les vallées peut être risqué et d’autant plus quand on ne connaît pas les lieux. Mardi à Papara les pompiers ont été alertés en milieu d’après midi. Dix Américains, 4 adultes et 6 adolescents sont partis découvrir la vallée Tuna au pk33 à Papara. Les jeunes ont décidé d’explorer plus en amont ce coin de rivière, mais ils ont été surpris par une crue soudaine.

« C’est vrai que le matin, le soleil était au rendez-vous, admet Raimana Tepa, chef de corps Adjoint caserne des Sapeurs-Pompiers de Papara. Sauf que l’après-midi, le temps avait changé. On avait quand même de la pluie à torrent ».

Six sapeurs-pompiers se sont donné rendez-vous sur site en fin d’après-midi. Après une heure de marche, le groupe de jeunes américains est finalement retrouvé. Les adolescents ont eu la sagesse de ne pas traverser le courant et de rester en hauteur sur la berge. Mais l’opération de secours aurait pu être plus complexe si l’alerte avait été donnée plus tardivement. Le groupe est sorti de la vallée sain et sauf à la tombée de la nuit. « On est partis avec 6 gars, des sacs de premiers secours, des cordes, des lampes torche vu qu’on ne savait pas combien de temps, on serait dans la vallée. »

– PUBLICITE –

Tahiti regorge de merveilles dans ses vallées. Mais la prudence est de rigueur, rappelle Arnaud Luccioni, guide de montagne. En saison des pluies, les crues peuvent être soudaines. « Il faut consulter la météo, ne jamais partir seul, minimum à deux. Lorsqu’on peut, il faut prévenir quelqu’un pour dire dans quelle zone on va se trouver, et puis il faut prendre de l’eau, à manger, un moyen de communication même si ça ne passe pas partout. Et surtout, ne jamais traverser une rivière en début de crue ou en crue. Il faut attendre. »

Enfin, il est aussi conseillé de s’équiper d’un sifflet. Un accessoire efficace pour être repéré en cas d’urgence.