Raiatea : le collège de Faaroa a rouvert ses classes

7h30 ce lundi matin. Martin vient de finir le ramassage scolaire depuis Opoa, mais son truck n’est pas aussi rempli qu’avant la crise du covid-19. « Aujourd’hui sur ma liste, il y a 12 élèves et je n’ai pu prendre que quatre élèves ce matin, confie-t-il. Il y a quelques élèves qui vont venir avec leurs parents et il y a pas mal d’absents. »

Exceptionnellement, les cours débutent dès 7 heures du matin pour finir à 11 h 30. Et pour ne pas pénaliser les élèves absents, le corps enseignant maintient les cours en continuité pédagogique via Pronote ou des groupes Facebook.

(crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Mais la reprise est un peu compliquée avec le port du masque plusieurs heures d’affilées. « C’est un peu difficile de faire cours avec le masque, mais bon il faut qu’on s’adapte, indique Titaua Raapoto, une enseignante. Il faut qu’on élève un petit peu plus la voix, on fait des signes de la main pour avoir l’attention des élèves. On y arrive, mais il va nous falloir du temps pour que tout ça se cale. On est encore dans les phases de test mais on a bon espoir. »

Malgré leur retour sur les bancs de l’école, certains élèves doivent tout de même suivre leur cours par visioconférence, leur enseignante étant toujours bloquée sur Tahiti…

(crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Et à chaque fois qu’un cours se termine, le personnel scolaire assure le nettoyage des salles. Des points de nettoyage des mains sont également mis à disposition des élèves.

L’établissement assure aussi les repas. Au réfectoire, les mesures d’hygiène sont également drastiques, de manière à limiter les risques de contamination.