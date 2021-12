Punaauia : le quartier Outumaoro au cœur d’une enquête sociologique

Etudier sur le terrain le mode de vie et le milieu social des habitants de Outumaoro : c’est l’objet d’un programme scientifique mené par l’Université de la Polynésie et la commune de Punaauia. Trois enquêteurs vont donc sillonner le quartier et tenter de cerner cette population. Les résultats serviront non seulement d’appui à la politique publique de la commune, mais permettront aussi de nourrir d’autres enquêtes. Ambition à terme ? Dresser un profil sociologique de la Polynésie contemporaine dans son ensemble.