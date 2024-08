Premiers cas de dengue à Ua Huka, poursuite de l’épidémie de coqueluche à Tahiti

La dengue continue de circuler activement au fenua. La phase d’alerte est maintenue. Depuis le 27 novembre 2023, 115 cas ont été confirmés et 13 personnes hospitalisées. La majorité des cas se situe sur Tahiti (67), Nuku Hiva (16) et Moorea (14). Aucun cas sévère n’a été notifié depuis novembre 2023.

Parmi les 82 échantillons sérotypés, le DENV-2 a été identifié dans 70% des cas, soit 57 sur 82.

Pour l’heure, des liens épidémiologiques ou géographiques sont encore retrouvés entre les foyers.

La semaine du 5 août, 5 nouveaux cas ont été rapportés pour 27 prélèvements réalisés, dont 3 personnes résidant à Tahiti, 1 à Nuku Hiva et 1 est un touriste ayant voyagé à Fakarava et Tahiti pendant la période de contagiosité. La semaine suivante, 2 cas supplémentaires ont été identifiés

parmi des résidents de Ua Huka. S’agissant des premiers cas sur l’île, plusieurs actions de désinsectisation seront organisées avec la collaboration de la commune, précise le bureau de veille sanitaire.

– PUBLICITE –

Parmi l’ensemble des cas, 31 cas ont moins de 20 ans. La moyenne d’âge et la médiane sont de 33 ans.

15 nouveaux cas de coqueluche en semaine 32

L’épidémie de coqueluche se poursuit également à Tahiti. Du 14 juin au 13 août au matin, 37 cas ont été rapportés au bureau de veille sanitaire. Tous les cas rapportés résident à Tahiti. Onze sont des nourrissons de 6 mois ou moins et trois de 7 à 12 mois. Onze sont des enfants de 1 an à 6 ans. Les douze autres cas ont plus de 6 ans. Cinq enfants ont nécessité une hospitalisation dont 3 nourrissons de 3 mois ou moins.

Un pic du nombre de cas est observé en semaine 32 (du 5 au 11 août) avec 15 cas confirmés rapportés.

Les autorités appellent à la vigilance et à la vaccination en cette période de rentrée scolaire.