Pour le président de la French Tech Polynésie : « il reste des choses à faire » pour développer l’innovation au fenua

Le 4 septembre, l’innovation a fait sa rentrée. Professionnels et passionnés étaient réunis à la Polynesian Factory à Pirae.

Un événement lancé à l’initiative de Pierre Germon. Co-fondateur de l’entreprise Invest in Pacific, il a succédé à Heiura Itae Tetaa à la tête de la French Tech Polynésie en juillet dernier. Si cette communauté d’entrepreneurs du fenua existe depuis 2018, et est bien présente sur les réseaux sociaux, certains se questionnent encore sur ses missions.

Cette association ne propose ni prêt ni soutien financier direct, mais accompagne les entreprises au travers de différents programmes. Surtout, elle donne accès à un réseau au niveau national, mais aussi à l’international. Une aide qui peut être précieuse. « L’écosystème de l’innovation est naissant en Polynésie française et l’ambition de la French Tech Polynésie, c’est de s’intégrer dans cet écosystème, le développer et participer activement à cette envie de faire des Polynésiens. »

Et pour développer nouveaux projets innovants en Polynésie, il faut avant tout des talents. Le nouveau président de l’antenne French Tech du fenua, espère bien faire revenir les jeunes Polynésiens dans leur pays : « On se rend compte que l’innovation et la technologie vont de pair avec les talents et notamment les jeunes talents qui seraient éventuellement partis dans des territoires étrangers faire des études et, en général, commencer à travailler. L’idée, c’est que si en Polynésie, on est capables de leur proposer de vrais projets innovants, stimulants, ces personnes vont avoir envie de revenir. »

« On va devoir travailler en collaboration avec tous les acteurs du territoire pour atteindre des objectifs et permettre aux entrepreneurs d’innover. » Pierre Germon, président de la French Tech Polynésie

Innover, c’est aussi trouver des solutions à des problématiques spécifiques, telles que nos problématiques insulaires. Pour cela, la French tech Polynésie a signé un accord avec les communautés French tech de Nouvelle-Calédonie, d’Australie et de Nouvelle-Zélande… « On a des problématiques d’espace, écologiques, de population. Toutes ces problématiques font que souvent, on a les mêmes solutions. Du coup, on partage de très fortes valeurs et puis on a un peu les mêmes origines et les mêmes ambitions. (…) Régulièrement, on envoie des délégations en Nouvelle-Calédonie. Les délégations d’Australie et de Nouvelle-Zélande viennent aussi. Le but, c’est d’échanger les bonnes pratiques et d’avoir un peu plus de poids au niveau de la Mission French Tech qui est à Paris quand on parle de nos problématiques insulaires, notamment dans le Pacifique où on est relativement isolés par rapport aux autres territoires insulaires français. »

Plusieurs dispositifs en faveur des entrepreneurs ont été mis en place à l’image l’incubateur de startups Prism. Mais pour Pierre Germon, il reste encore des choses à faire au fenua… « Pour qu’on voit un vrai écosystème naitre et une vraie progression, une vraie croissance naitre, on va devoir travailler en collaboration avec tous les acteurs du territoire pour atteindre des objectifs et permettre aux entrepreneurs d’innover. » Pierre Germon souhaiterait voir se créer « un vrai statut, de vraies infrastructures comme la Polynesian factory qui est un joli pas vers cette ambition ».