Pas de protocole d’accord avec le Pays, la grève maintenue dans les aéroports des îles

Les perturbations liées au mouvement social des sapeurs-pompiers des aérodromes du Pays vont continuer. Pour rappel, le syndicat des pompiers de l’aviation civile, rattaché à la FRAAP (Fédération de Rassemblement des agents des Administrations de Polynésie) avait déposé un préavis de grève vendredi dernier. Les sapeurs-pompiers, chargés de la sécurité sur les 43 aérodromes des îles gérés par le Pays, sont bien déterminés à aller au bout de leurs revendications. En cause : le non-respect du protocole de fin de conflit signé en 2017 et des divergences d’opinions avec la direction de l’aviation civile. Du côté du Pays, la revalorisation salariale n’est pas envisageable.

Résultat : plus de 1000 passagers bloqués ce matin, et encore plus à venir : “Beaucoup d’entre eux sont des touristes, précise Naikea Moasen, cheffe d’escale à Air Tahiti. Ils se sont orientés vers d’autres moyens de transport, comme le bateau”.

Beaucoup de passagers pour Huahine sont concernés, ainsi que les passagers vers les Marquises et les Australes. Certains vols entre Bora Bora et Moorea sont également annulés. “Tout notre programme de vol doit être reconstruit pour les jours à venir”, conclut Naikea.

Rosemarie, habitante de Tubuai venue en évasane, a vu son vol annulé ce matin : “Je n’ai pas vu de message comme quoi mon vol était annulé, juste un SMS comme quoi le départ était modifié”. Elle doit attendre, et n’a aucune idée de la date de report. “Je me suis rendue à l’agence, ils m’ont dit que c’était annulé. Je n’étais pas contente, bien sûr, je suis venue en évasane. D’accord pour la grève, mais pas qu’on soit en otage”. Hébergée dans une pension pour évasane de îles, elle se retrouve sans solution.

Nancy, elle, devait rentrer aux îles Marquises, à Ua Pou. Son vol pour Nuku Hiva a aussi été annulé : “On est en liste d’attente jusqu’à mercredi. Sinon je n’ai pas le choix, c’est le 14 octobre”. Elle va sûrement devoir rester 14 jours supplémentaires à Tahiti. Air Tahiti l’a prévenue qu’elle serait appelée en cas de désistement.

Dans un communiqué du Pays, le Vice-président en charge des transports interinsulaires a indiqué que “le dialogue reste ouvert, et qu’une proposition d’accord a été adressée dès hier aux syndicats des pompiers”.

Chez les pompiers le mouvement de grève qui a débuté à 0H est suivi par environ 50% des effectifs, soit 70 pompiers en grève sur un effectif total de 136 personnes.

Les aéroports de Tahiti Faa’a, ainsi que ceux de Bora Bora, Raiatea et Rangiroa ne sont pas affectés, les pompiers de ces différents aéroports relevant de la société ADT (Aéroport de Tahiti) qui n’est pas concernée par le préavis. En revanche, le trafic vers les 42 aérodromes des iles relevant de la responsabilité de la DAC est fortement perturbé.

