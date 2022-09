Préavis de grève de la FRAAP : le trafic aérien inter-îles menacé

Les sapeurs-pompiers, chargés de la sécurité sur les 43 aérodromes des îles gérés par le Pays, sont bien déterminés à aller au bout de leurs revendications. En cause, le non-respect du protocole de fin de conflit signé en 2017 et des divergences d’opinions avec la direction de l’aviation civile. “Cela fait plus de 6 ans que ce n’est pas appliqué. On a eu pleins de réunions, et de débats… et puis rien du tout. On noie le poisson. (…) Et il y a des risques psycho-sociaux chez nous, beaucoup sont en arrêt maladie, démissionnent ou demandent une mutation dans un autre service. On veut aussi savoir où va la taxe aéroportuaire, comment c’est géré… et on demande un audit officiel”, indique Gérard Barff, délégué syndical des pompiers de l’aviation civile.

Créée en 2017, la FRAAP est aujourd’hui la troisième organisation syndicale de la fonction publique territoriale, derrière la CSTP/FO et A Ti’a i Mua. Une position de force qui s’étend à plusieurs services du Pays : “Les services qui relèvent de la présidence tels que le service d’accueil, la sécurité, le service des moyens généraux… Il y a ensuite les services de la vice-présidence. Il y a également ceux rattachés au ministère de l’économie et des finances, la DICP, la direction des budgets, le contrôle des dépenses engagées… Et enfin, nous menons également ce mouvement-là au sein de la direction de l’éducation, sous la tutelle de la ministre de l’éducation” explique Jean-Paul Urima, secrétaire général de la FRAAP.

Selon le syndicat, les premières discussions avec la présidence, les ministres de l’Economie et de l’Education, doivent avoir lieu demain. Si les négociations n’aboutissent pas, la grève sera effective ce vendredi 30 septembre.