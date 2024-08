Organismes socio-éducatifs : la Fose reçue par le Pays

Dans un courrier daté du 7 août et à Chantal Galenon, la Fédération des organismes socio-éducatifs (Fose) déplorait que « la majorité des associations membres de la Fose » n’a toujours pas reçu de convention de financement. « Certaines ont bien reçu des conventions, mais celles-ci font l’objet de remarques de la part des dirigeants, nécessitant quelques corrections ».

Selon la Fédération, faute de conventions finalisées, « aucun projet en faveur des publics vulnérable » n’a pu être mis en œuvre depuis 8 mois, « aggravant la précarité d’une partie de la population ».

Mardi, les membres de la Fose ont été reçus par la vice-présidente et le ministre de la Santé, Cédric Mercadal.

Sous la conduite de Manutea GAY, la délégation de la Fosea pu faire part de ses inquiétudes devant Ravahere RAUZY, directrice de la direction des Solidarités de la Famille et de l’Égalité (DSFE).

Selon la présidence, les retards dans la finalisation des conventions de financement résultent principalement « de la mise en œuvre de nouvelles procédures administratives, plus complexes ». La vice-présidente et le ministre de la Santé ont toutefois « assuré que les services de la DSFE et de la Caisse de Prévoyance Sociale (CPS) collaborent activement pour accélérer le processus et débloquer la situation dans les meilleurs délais ».

Chantal Galenon « a également exprimé sa volonté de maintenir un dialogue ouvert et constant avec la FOSE. Elle a insisté sur l’importance de préparer ensemble l’exercice budgétaire 2025, afin d’accompagner efficacement les associations dans les nouvelles procédures qui seront mises en place », indique un communiqué du Pays.