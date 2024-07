Opération de contrôles des transports publics par la DTT

Les fonctionnaires de la DTT se sont déployés aux arrêts de bus de Papeete pour mener à bien ces contrôles inopinés.

« On vérifie l’état de fonctionnement des véhicules et la bonne exécution par le chauffeur de l’horaire de sa ligne. On contrôle également les papiers administratifs pour vérifier que le véhicule et le chauffeur sont en règle », explique le directeur de la DTT, Lucien Pommiez. Une démarche destinée à s’assurer que « ce service public satisfait les besoins des usagers ».

Ces derniers, justement, semblent satisfaits de ces contrôles, à l’image de Wilma, croisée à un arrêt de bus de Papeete. « C’est une bonne chose », se félicite-t-elle, bien qu’elle ne trouve rien à redire du service proposé : « On a de bons chauffeurs. Ils sont aimables. Et les bus sont mieux qu’avant ».

– PUBLICITE –

Même les retards parfois constatés ne lui posent pas de réel problème. « Il ne faut pas râler. Tu attends et le bus fini par arriver », sourit cette usagère régulière des transports en commun.