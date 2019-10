Octobre rose à Ua Huka

Ils étaient plus d’une soixantaine de personnes à manifester ce matin dans les rues de Papeete, pour dénoncer les dysfonctionnements du système judiciaire et l’attentisme du politique. Une manifestation qui s’inscrit dans la continuité du mouvement initié le week-end dernier en hommage au petit Hoane. Mais devant les portes closes du Haut-commissariat et de l’Assemblée, les organisateurs annoncent d’autres manifestations plus percutantes.