Mister Tahiti « très heureux d’avoir porté les couleurs de la Polynésie » à Mister France

Il n’est pas reparti avec l’écharpe, mais a vécu un moment rare. Heiva Ah-Min, 32 ans, a fait honneur au fenua lors de l’élection de Mister France.

« Je suis évidemment déçu de ne pas être dans les 5 finalistes, mais je suis très heureux d’être parmi les 15. Il ne faut pas oublier qu’il y avait 30 candidats. Le Mister France de cette année mérite amplement sa place, ainsi que le podium », a-t-il indiqué à TNTV à l’issue de l’élection.

Et d’ajouter : « Je pense que ça s’est joué à peu. On était une belle brochette de candidats finalistes. Je ne regrette rien et je suis très heureux d’avoir porté les couleurs de la Polynésie ».

Les drapeaux polynésiens étaient nombreux le soir de l’éléction. (Crédit: TNTV)

Une soixantaine de Polynésiens étaient venus le soutenir, la plupart drapeau rouge et blanc en main. Parmi eux, Nancy, sa compagne, fière du parcours de son concubin : « Il s’est vraiment donné à fond. Mais c’est stressant quand même ».

À l’instar du concours Miss France, les candidats étaient jugés sur leur beauté et sur leur élégance, ainsi que sur leur aisance orale. Mister Tahiti a voulu porter un message : celui de la pratique du sport pour une meilleure santé physique et mentale.

Danses, discours, les candidats ont assuré 3 heures de spectacle. C’est finalement Mister Rhône-Alpes, Charles Stamper, qui a remporté le titre.