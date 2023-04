Miss Menemene 2023 : découvrez les 13 candidates

Elles sont 13, elles sont rondes et l’assument et surtout, elles sont belles. L’élection de la prochaine Miss Menemene se tiendra, commes les années précédents, au Captain Bligh à Punaauia, le samedi 6 mai.

L’occasion de passer un message à la société polynésienne pour Khaire Niva, la candidate n°4 : « Toute femme, peu importe son physique, son âge ou son origine, peut-être fière de ses formes. Tout simplement, fière d’être une femme bien dans sa peau » . Elle qui confie avoir vécu « des moments difficiles » dans sa jeunesse et avoir été victime de harcèlement, s’est aujourd’hui affirmée et compte bien remporter cette édition.

« Je me sens bien, affirme Mana Vairea, candidate n°1. Je m’assume de plus en plus. Même si je suis ronde, je m’accepte » . Monitrice et éducatrice dans un foyer de jeunes mamans qui, pour la plupart, « n’ont pas confiance en elle » , elle travaille à leur affirmation et leur développement personnel. C’est cette dimension qu’elle souhaite mettre en avant, au cours de l’acenture Miss Menemene.

Reportage à 10:00 dans l’émission Fenua Access du 27 avril :