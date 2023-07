L’extension de l’hôpital Louis Rollin de Nuku Hiva lancée

L’hôpital de Nuku Hiva va s’agrandir. Il faudra patienter des mois avant que le nouveau bâtiment soit livré. Mais la pose de sa première pierre, cérémonie symbolique de lancement de chantier, est faite. Ce jeudi, trois ministres du gouvernement avaient fait le déplacement sur l’île des Marquises : Santé, Solidarités et Grands travaux.

Début 2025, moyennant un investissement chiffré à 700 millions de francs, l’établissement de santé sera ainsi doté d’un bâtiment de 700 m2, avec un nouveau laboratoire d’analyses médicales, un espace de consultations, un dispensaire, un pôle de promotion de la santé et des espaces dédiés (salles de réunion et de détente) aux 60 agents de santé et administratifs.

Actuellement, 100 millions de francs annuels sont nécessaires pour le fonctionnement de l’hôpital, centre névralgique centrale des 22 structures de santé réparties sur l’archipel des Marquises. Un archipel composé de six îles, peuplé de 9500 habitants et distant d’environ 1500 km de Tahiti. Une situation qui, aux yeux de l’exécutif, donne tout son sens aux travaux entrepris qui devront permettre d’améliorer sur place l’offre de soins.