Les candidates à Miss Dragon passent leur grand oral

Les 8 jeunes femmes qui briguent la couronne sont passées tour-à-tour devant le jury de sélection. Elles ont été interrogées sur la culture chinoise, sur leur personnalité et leurs aspirations.

« L’entretien s’est bien passé. J’ai essayé d’être la plus naturelle possible, authentique, et de bien répondre aux questions. Le jury a été sympa. Il nous a mises à l’aise. J’étais un peu stressée au départ mais, au final, c’est devenu comme une conversation normale », a confié Meileen Foungsung à l’issue de son grand oral.

« Il y a eu des questions très variées, notamment sur les personnalités et les évènements qui m’ont marquée depuis que l’on a commencé l’aventure Miss Dragon. Il y avait aussi des questions sur la culture chinoise. Il n’y avait pas de question piège », a ajouté Audrey Monpas qui espère obtenir « 30 » points sur les 40 possibles. Pour Tehanai Kong Yek Fhan, « c’était très stressant » (…) mais ils ont su nous mettre à l’aise et être bienveillants ».

1500 dîneurs sont attendus, samedi prochain, dans les jardins de la mairie de Papeete pour l’éléction de la 52e Miss Dragon. (Crédit: TNTV)

Aux dires du président du Comité Miss Dragon, Georges Vanffaut, les candidates s’inscrivent cette année dans une forme de quête identitaire : « On est Polynésiens, mais elles regardent un peu au niveau de leurs grands-parents, de leur arrière-grands-parents, leur histoire et la signification de leurs noms ».

Désormais, les prétendantes sont dans « la dernière ligne droite » avant l’élection qui se déroulera samedi prochain. « On est tous un petit peu excité. On a hâte d’être à la grande soirée pour élire la 52ᵉ Miss Dragon (…) On est en train de fignoler les chorégraphies des différents passages. Et elles préparent leur ‘talent show’ qui, cette année, porte sur le thème des fleurs d’Asie. J’espère que ça plaira. Il y aura beaucoup de surprises », a annoncé Georges Vanffaut.

1500 dîneurs sont attendus dans les jardins de la mairie de Papeete. « C’est quasiment ‘sold out’ », s’est félicité le président du Comité.