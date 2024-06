Meileen Foungsung est la nouvelle Miss Dragon

La soirée sur le thème des fleurs a tenu toutes ses promesses. Rapidement, les 8 candidates ont dû surmonter le stress pour s’adresser à un public de plus de 1500 personnes. Elles ont défilé en tenue de soirée, en maillot et ont rivalisé d’imagination pour leur « talent show », n’hésitant pas à mixer les genres. Ainsi on a pu assister à une démonstration de bachata, a du ‘ori Tahiti mêlé à de la danse contemporaine ou encore à des danses chinoises.

Dans le jury, une ancienne Miss Tahiti et dauphine de Miss France : Hinarere Taputu. « Peu importe qui sera élue, il faudra la soutenir » a t elle demandé au public, avouant que la sélection pour le podium n’était pas évidente. Du soutien il y en avait dans le public venu avec ballons, banderoles et de l’énergie dans la voix.

C’est en robe traditionnelle chinoise, rouge, que les jeunes femmes ont accueilli la décision du jury. C’est finalement Meileen Foungsung candidate 4 qui remporte la couronne. Elle représentera le fenua à Miss Chinese international. La candidate 8 Cynthia Wong est deuxième dauphine et la candidate 3 Angelina Madwasikin-Kartadinama est 1ere dauphine.