Les calendriers des années scolaires de 2022 à 2026

La loi du Pays du 13 juillet 2017 relative à la Charte de l’éducation de la Polynésie française, prévoit que le Conseil des ministres, sur proposition du ministre en charge de l’Education et après consultation du haut comité de l’éducation, arrête pour une période triennale le calendrier scolaire des écoles publiques et privées, des CJA du premier degré et des établissements publics et privés du second degré de la Polynésie française.

Ces calendriers prônent le découpage régulier de 7 périodes de 5 semaines de classes et d’une période de 6 semaines de classes, entrecoupées entre chacune d’elles d’une alternance de temps de vacances. Ce qui équivaut à 36 semaines de cours par année scolaire.

Les périodes de classe de 6 semaines étant des périodes longues pour les élèves et les membres de la communauté éducative, celles-ci ont été placées durant les périodes fraîches.

Les périodes de vacances d’une durée minimum de 2 semaines permettront le rapatriement des élèves internes. Le rapatriement des élèves internes issus des îles, scolarisés dans un établissement hors Tahiti vers leur domicile familial, est par conséquent pérennisé pour les vacances de novembre.

Les projets de calendriers scolaires qui ont été approuvés proposent de reculer d’une semaine la fin de l’année scolaire pour les lycéens afin que ces derniers puissent par souci d’égalité et de sécurité passer leurs examens aux mêmes périodes que les élèves de métropole. En effet, lors des précédents calendriers scolaires, les lycéens passaient leurs examens une semaine avant la métropole, ce qui pouvait poser problème au niveau des applications nationales en phase de mises à jour lors des dates de passation des examens en Polynésie française.

Avec ce recul d’une semaine, une semaine de vacances est rajoutée en mai pour les lycéens, coïncidant ainsi avec les vacances de mai des élèves du 1er degré et des collégiens. Cette adéquation permettra non seulement de marquer une pause propice à un climat scolaire serein mais aussi aux familles d’avoir un calendrier simplifié, les enfants ayant au travers de ces calendriers les mêmes dates de vacances et de fin d’année scolaire.

Par ailleurs, dans ce même objectif de simplification des calendriers scolaires, le projet redéploye les journées de concertation pédagogique à la veille de chaque période de vacances scolaires. À l’exception des concertations pédagogiques du vendredi 17 mai 2024 et du vendredi 22 mai 2026, qui sont déplacées respectivement au vendredi 10 mai 2024 et au vendredi 15 mai 2026 pour permettre une continuité scolaire optimale.