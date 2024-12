Les Australes Ouest en vigilance orange pour orages

Météo – France Polynésie française a placé en vigilance orange pour orages les Australes Ouest. Des averses de forte intensité se développent depuis la mi-journée sur Rurutu. Ainsi, ce jeudi, entre 11h00 et 15h00, près de 70 litres de précipitation par mètre carré ont été relevés sur la station de Moerai. Des averses et des grains vont continuer de se développer en première partie de nuit avec parfois un orage. Une accalmie est attendue vers le milieu de nuit et se confirme vendredi.

Australes

Sur Rurutu, un axe nuageux occasionne des averses et grains marqués en première partie de nuit avant une baisse d’activité progressive en seconde partie de nuit et vendredi. Rimatara reste en marge avec des averses de plus faible intensité en fin de nuit. Samedi le ciel reste chargé.

De Tubuai à Raivavae : temps sec et lumineux.

Sur Rapa : ciel bien dégagé cette nuit et vendredi avant l’arrivée d’une limite nuageuse à l’origine de petites pluies la nuit suivante et samedi.

Sur les îles du Nord : vent modéré de secteur Est cette nuit, faiblissant vendredi en venant au Sud-Est.

À Rapa : vent faible à modéré de Nord cette nuit, se renforçant en venant au Nord-Ouest vendredi avec des rafales à 60 kilomètres/heure.

Mer agitée. Houle de Sud-Est d’1 mètre 50 cette nuit puis 1 mètre à partir de vendredi. Arrivée d’une houle de Sud-Sud-Ouest s’amplifiant samedi de 2 mètres à 2 mètres 50.

Les Tuamotu Centre Nord, Tuamotu Centre, Tuamotu Centre Sud, Tuamotu Est et Tuamotu Nord Est, sont quant à eux placés en vigilance jaune, toujours pour orages.

Tuamotu et Gambier

Un axe perturbé s’étire cette nuit et vendredi entre Takaroa, Manihi, Fakahina, Tatakoto, Reao, Nukutavake, Hao et Makemo. Cela se traduit par un ciel encombré et bien souvent menaçant dans lequel sont attendues averses et coups de tonnerre. Ce temps perturbé progresse vers Anaa et les Gambier samedi.

Au Sud, temps calme avec un ciel tout juste voilé, entre Hereheretue, Moruroa et Tematangi.

De Hereheretue à Moruroa et Rikitea : vent modéré d’Est à Est-Nord-Est cette nuit et vendredi, virant au Nord-Ouest samedi.

Sur le reste des Tuamotu : vent modéré de Nord-Ouest avec des rafales sous grains pouvant avoisiner les 80 kilomètres/heure.

Mer agitée. Houle courte de Sud-Est d’1 mètre à 1 mètre 50. Arrivée samedi d’une houle longue de Nord-Nord-Ouest d’1 mètre sur les atolls du Nord.

Plus d’infos sur meteo.pf