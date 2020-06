Le pont de Maruapo de nouveau ouvert à la circulation

Depuis le 20 janvier dernier, les usagers de la côte Ouest empruntaient la déviation du pont de la rivière Maruapo, au pk 16,5, à Punaauia. Lors des intempéries des 21 et 22 janvier 2017, deux rivières de Punaauia avaient provoqué des dégâts considérables aux ouvrages publics et aux propriétés riveraines. Il s’agit de la rivière Matatia qui a provoqué l’effondrement de l’ancien pont, lequel a depuis été reconstruit, et de la rivière Maruapo, qui était sortie de son lit en charriant d’innombrables embâcles et gravats sur le pont, inondant par la même occasion plusieurs propriétés avoisinantes et entraînant l’interruption de la circulation pendant plusieurs heures.

La reconstruction du pont de Maruapo a été programmée en 2018. L’appel d’offres a été lancé le 17 décembre 2018 et le marché d’un montant de 86 millions Fcfp a été notifié à l’entreprise Boyer le 19 juin 2019. Les travaux ont débuté le 28 octobre 2019 et la fin complète du chantier est prévue pour le 13 juillet prochain. Il ne reste plus que le passage piéton et le garde de corps du pont côté amont à terminer pour que l’ouvrage soit livré définitivement.

Le pont a d’ores et déjà été ouvert à la circulation routière.

Ce nouvel ouvrage en béton armé est mieux dimensionné pour faire face aux grosses crues et garantir la sécurité de la population vivant aux abords de la rivière ainsi que celle de tous les usagers de la route de ceinture.

Le ministre de l’Equipement, René Temeharo et le maire de Punaauia Simplicio Lissant ont assisté à l’ouverture du pont à la circulation.