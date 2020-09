Le plan communal de sauvegarde réactivé à Papeete

Après avoir fait un point sur la situation à Papeete (nombre de cas, nombre d’habitants, facteurs de risques aggravants, zones propices à la propagation du virus…), le maire a présenté au Haut-commissaire les dispositions particulières mises en œuvre par la municipalité de Papeete dans le cadre de la réactivation du plan communal de sauvegarde :

– Obligation du port du masque dans le centre-ville et distribution de masques pour les habitants des quartiers et les sans-abris ;

– Dotation des écoles en matériel sanitaire et affectation de personnel supplémentaire pour le nettoyage ;

– Mise en place d’un protocole pour l’occupation et l’utilisation des infrastructures communales, (équipements sportifs et maisons de quartier notamment) ;

– Organisation de la continuité du service public dans le respect des gestes barrières (réorganisation des services accueillant du public, mise en place d’espaces d’attente avec application de la distanciation physique, mise à disposition de gels hydro-alcooliques…).

– Organisation particulière au marché municipal de Papeete pour assurer la sécurité sanitaire des commerçants et des usagers ;

– Distribution d’affiches aux commerçants et aux restaurateurs de l’hypercentre de Papeete.

Qu’est-ce qu’un plan communal de sauvegarde ?

En raison de l’évolution de l’épidémie de coronavirus sur le territoire, les plans communaux de sauvegarde ont été réactivés à la demande du Haut-commissaire.

Le plan communal de sauvegarde est un outil opérationnel à la disposition du maire pour l’exercice de son pouvoir de police en cas d’événement de sécurité civile.

Le PCS participe à la protection des populations en organisant les obligations de sauvegarde du maire vis-à-vis de ses administrés.

La réactivation des PCS permet aux maires de disposer d’outils de gestion de crise à travers des postes communaux de commandement (PCC).

Le PCC est une cellule de crise déconcentrée au plus près des populations. Placé sous la responsabilité du maire, il regroupe tous les acteurs communaux en capacité de répondre au risque sanitaire auquel nous sommes confrontés (élus, agents municipaux, services de secours et de santé, forces de sécurité, bénévoles, entreprises partenaires …)

Le PCC tient régulièrement informé le PC-Crise du Haut-commissaire sur l’évolution de la situation locale, et fait remonter les besoins qui nécessitent un appui des services de l’État ou du Pays.

Grâce à leur connaissance fine du terrain, l’action de la commune est particulièrement importante en matière de prise en charge logistique et sociale des personnes vulnérables ou fragiles notamment.