Le Pacific Digital Workplace Summit démarre ce mardi

Si les espaces de travail numérique existaient déjà avant la pandémie, la situation actuelle nous fait redécouvrir le potentiel que recèle ce mode de fonctionnement. Au fenua, près de 15 000 personnes utilisent une plateforme de travail numérique appelée digital workplace : “C’est un peu le prolongement du bureau explique Hoang Anh Phan, Intervenante lors de l’événement. Avec la dématérialisation, l’essor du numérique, concevoir une digital workplace, c’est concevoir le prolongement de l’espace de travail et essayer de créer les meilleures conditions de travail dans l’univers numérique pour les collaborateurs.”

Messagerie, intranet ou encore espace collaboratif, la digital worplace permet au collaborateur d’avoir accès à l’ensemble des informations dont il a besoin en un même lieu. Une plateforme numérique qui rend le travail plus efficient. “L’idée c’est de dire “maintenant tu as un espace numérique de travail et ce sont les outils qui vont venir à toi. C’est l’information qui est vraiment utile qui va venir à toi. On parle d’efficacité à la fois individuelle et d’efficacité collective. La digital workplace va venir concilier les besoins individuels et des enjeux au-delà de l’organisation.”

Demain, s’ouvrira pour la première fois un évènement entièrement consacrée au digital workplace. Objectif : partager et fédérer autour de cette pratique. “L’idée c’est de créer une communauté de gens qui utilisent déjà ces systèmes de travail ou qui vont les utiliser prochainement pour qu’ils puissent partager, échanger des bonnes pratiques et monter en compétences sur le sujet“, détaille Véronique Bertin, co-organisatrice du Pacific digital workplace summit.

Durant deux jours, des conférences et des tables rondes auront lieu lors du Pacific digital workplace summit avec la présence de trois spécialistes venus de métropole.

PRATIQUE

Pacific Digital Workplace Summit

Jusqu’à jeudi 10 novembre

Hôtel Intercontinental Faa’a.

Retrouvez le programme de l’événement en cliquant ICI

Vous pouvez télécharger l’application « Pacific digital workplace summit 2022 » pour vous inscrire