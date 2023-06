Le label « Génération 2024 » emmène la classe Motu à Paris

Parmi les 22 élèves de la classe de CM2 Motu de l’école Moenoa à Tiarei, 16 n’ont jamais pris l’avion. Si pour les enfants, c’est une belle aventure, certains parents eux sont plutôt inquiets de voir leurs enfants partir à plus de 15 000 kilomètres: » j’appréhende un peu le voyage mais, c’est vrai qu’elle me rassure beaucoup ma fille, en me disant qu’elle est prête à partir. Et puis c’est vrai que le voyage se prépare quand même, depuis le début de l’année. » Ce vendredi matin, jour du départ, les enfants et leurs parents avaient rendez-vous à l’école pour une dernière vérification des bagages et être sûr que rien n’a été oublié.

Des parents fiers de ce que leurs enfants ont accomplis avec leur enseignante, Reia Tauru. C’est grâce à la chanson « où va le monde ? » retenue dans le cadre de la labellisation « Génération 2024 » que ces jeunes ambassadeurs polynésiens vont visiter Paris durant 12 jours et participer à des échanges culturels.