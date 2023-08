Le kiosque Feti’a Ora officiellement ouvert à Papeete

Ce nouveau dispositif de la direction de la Santé succède au kiosque info-Santé précédemment installé à Paofai, et fermé depuis le début de la crise sanitaire en mars 2020.

Feti’a Ora, ou « l’étoile qui guide la vie », implanté en plein centre-ville, à proximité de nombreux établissements scolaires, est destiné à accueillir enfants et adolescents de la zone urbaine.

Il permettra de « promouvoir un mode de vie sain », une bonne alimentation et des activités physique, tout en étant un espace d’échanges et de communication. Divers évènements seront aussi régulièrement organisés : ateliers culinaires mettant en avant les produits locaux, animations ou groupes de discussion.

Présent à l’inauguration, le président Moetai Brotherson s’est réjoui de cette initiative. « On voit ces enfants enthousiastes à planter du pota, à planter tout un tas de choses. C’est extraordinaire. (…) Cela fait chaud au cœur et cela nous rappelle pour quoi on est là », a-t-il dit.

« Les enfants, c’est la base de tout »

Des élèves des écoles environnantes ont également participé à cette inauguration. Parmi eux, Matarii, convaincu de l’utilité de la structure : « Le médecin, ça coûte cher. C’est pour ça que c’est bien de manger des fruits et des légumes pour pas tomber malade ».

Également présent : le président de la Chambre d’agriculture et de la pêche lagonaire, Thomas Moutame, qui a contribué à la réalisation du projet. « Nous avons mis en place ce potager de plus de 300 mètres carrés. Ils veulent planter des bananes, des corossols, des ananas, des légumes. C’est pour notre santé. En plus en centre-ville avec toutes les écoles. C’est un modèle. Et les enfants, c’est la base de tout », a expliqué celui-ci.

Moetai Brotherson a annoncé que d’autres lieux du même type seraient implantés « un peu partout dans les semaines et les mois qui viennent ».