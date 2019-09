Le Haut-commissaire en visite à Rurutu et à Tubuai pour la première fois

Le haut-commissaire a souhaité se rendre, dès sa prise de fonctions, dans chacun des archipels de la Polynésie française pour rencontrer, échanger avec les élus communaux et les assurer de l’accompagnement de l’État, aux côtés du Pays. L’objectif est notamment de permettre une meilleure réalisation des projets, en trouvant les financements adaptés et en proposant un accompagnement technique des dossiers.

Dans les deux îles, le haut-commissaire et sa délégation ont reçu un accueil républicain très chaleureux de la part de Frédéric Riveta, maire de Rurutu, de Fernand Tahiata, Maire de Tubuai, de leurs conseillers municipaux, des représentants des services de l’État et du Pays et de toute la population.

Le haut-commissaire a également visité les brigades de gendarmerie de Rurutu et de Tubuai. A ces occasions, il s’est félicité de l’efficacité du travail mené par la gendarmerie nationale en coordination avec les polices municipales. Cette coopération gendarmerie-police municipale représente un véritable atout lors des interventions grâce à la constitution de patrouilles « mixtes », mais également dans la lutte contre les stupéfiants (lutte contre les plantations de cannabis) ou encore pour ce qui concerne la gestion administrative des capacités de conduire.

A Rurutu, le Haut-commissaire a procédé à des visites de terrain pour constater l’état d’avancement des travaux réalisés concernant :

le remplacement des menuiseries de l’école maternelle de Moerai et de Avera dont la commune bénéficie d’un financement au titre du fonds intercommunal de péréquation (FIP) à hauteur de 18,6 millions de F CFP, soit 95% du coût total TTC. Les travaux sont achevés depuis octobre 2018 tandis que ceux de l’école maternelle de Avera se poursuivent.

la réhabilitation de l'internat du collège de Rurutu dont un financement de l'État a été attribué sur la dotation globale d'investissement (DGI) 2017 à hauteur de 56 millions de F CFP et 14 millions F CFP par le Pays.

la réhabilitation de la mairie annexe de Avera, dont les travaux ont été cofinancés, au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) à hauteur de 10,8 millions de F CFP par l'État et à hauteur de 20,5 millions de F CFP par le Pays.

Il a pu apprécier la qualité des projets mis en œuvre par la commune de Rurutu et a indiqué qu’il portera une attention particulière aux futurs projets, notamment la mise en place de l’adressage pour les administrés de la commune, le plan de gestion des déchets et la mise en place d’un schéma directeur pour l’assainissement des eaux usées.

A Tubuai, le haut-commissaire a également relevé les nombreux projets présentés par la commune, notamment la construction de deux passages couverts de l’école maternelle et primaire de Mataura vers la cuisine centrale et l’acquisition de deux sirènes d’alerte tsunami.

Le Haut-commissaire a clôturé sa visite à Tubuai en se rendant à la 3ème Compagnie du Régiment du Service Militaire Adapté de Polynésie française (RSMA-Pf), sous le commandement du capitaine Loïc CHEVAL. Depuis 1996, cette compagnie dispense dans un cadre militaire une formation citoyenne, scolaire et professionnelle à des jeunes volontaires stagiaires originaires de l’ensemble du territoire dans la perspective de faciliter leur insertion sociale et professionnelle dans la vie active. 44 jeunes volontaires stagiaires sont actuellement en formation dont 21 originaires des Australes, répartis dans les différentes filières : entretien du bâtiment, restauration, pilote-patron lagonaire (entretien véhicule et réparation des moteurs) et agriculture.