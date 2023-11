Le câble Manatua, un lien encore ténu entre les îles polynésiennes

Les îles polynésiennes veulent rompre avec leur isolement. Il faut donc plus de vols entre elles, mais aussi plus de connexions numériques. Le câble Manatua semblait la réponse idéale, avec un lien sous-marin entre Samoa, Niue, les Îles Cook, puis Bora Bora et Tahiti. Mais il fonctionne depuis 2020 et pourtant, le débit est toujours très faible dans certaines îles. Au point que les Leaders doivent eux-mêmes se connecter à Starlink, la seule solution haut débit des îles Cook.

« Aujourd’hui on est effectivement, ici, connectés à Starlink parce que les connexions terrestres de Manatua ne sont pas encore tout à fait au point dans les tous les pays qui sont connectés, confirme le président Moetai Brotherson. D’un côté il y a des petits problèmes techniques pour certains pays au niveau de l’atterrage des câbles, au niveau de la fibre également qu’il faut tirer en séquence derrière l’atterrage des câbles, et puis il y a par exemple pour Niue un petit problème règlementaire, fiscal, sur lequel il faut qu’on s’entende. »

3600 kilomètres de câble sous-marins, mais les Rarotongiens ont toujours du mal à ouvrir leur boîte mail. Ici, le câble fonctionne en mode dégradé, alors que le débit pourrait être bien plus rapide si les vannes étaient ouvertes.

« Je pense que ça dépend dans quel sens vont les données, estime Dalton Tagelagi, Premier ministre de Niue. Parce que nous, à Niue, et aux Cook, on est au milieu du câble ; alors qu’aux extrémités, il y a Samoa et Tahiti qui sont connectées au reste du monde. »

« Nous investissons, nous, les gouvernements, ou nous trouvons des financements… et nous confions le projet à des entreprises. Ensuite, nos gouvernements ont des attentes, parce qu’ils ont investi, souligne Fiamē Naomi Mataʻafa, Première ministre des Samoa. Ils attendent un haut débit, une distribution facile… Mais comme ce sont des sociétés qui gèrent ça, c’est du commerce. Donc ça dépend du marché. Et ce marché est tout petit.«

La solution, pour les Samoa, passe donc par les aides publiques. Une réunion des techniciens de tous les pays concernés sera bientôt organisée pour mettre à plat les problèmes techniques, mais aussi d’opérateurs… et d’argent. Ces incidents n’empêchent pas les îles non connectées de rêver au câble, comme Tonga ou Tuvalu.

« Pour contacter des services de santé extérieurs à notre île, par exemple, c’est essentiel d’avoir une bonne connexion, afin d’assister le système sanitaire de Tuvalu. Mais si nous voulons un bon débit, c’est aussi parce qu’on travaille sur un projet de « nation digitale« », explique Kausea Natano, Premier ministre de Tuvalu.

Certaines îles, comme les Samoa américaines, veulent quand même être raccordées à Manatua. Un symbole de l’unité polynésienne, mais aussi une promesse de développement économique. Et même touristique : les visiteurs supportent de moins en moins la déconnexion, même au bout du monde. Au Fenua, pour les Îles non câblées, le gouvernement n’est pas favorable à Starlink, mais accueillera Telsat One Web à partir de l’an prochain.