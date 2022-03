L’art de recycler à l’association Hotuarea Nui

Sylvia et Daline, deux jeunes en service civique, confectionnent des pochettes réalisées à partir de vieux vêtements récoltés grâce à la boutique solidaire Vestiboutik mise en place par la mairie de Faa’a. Résultat : les tissus sont revalorisés, ils reprennent vie. “C’est bien, car ça nous permet de récupérer les vêtements usés et d’en faire des pochettes, et aider certaines femmes” explique Sylvia.

Aider les autres, c’est ce qui donne du sens à la vie de Naomi Tapi. Animatrice au sein de l’association Hotuarea Nui, elle accueille, forme et guide les jeunes dans leurs projets : “L’objectif de l’association, c’est la transmission de savoirs, par les mains, par la langue”.

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Le fruit du travail des jeunes sera revendu à moindre coût, ce qui permettra de financer les actions sociales de l’association. Mais il faut encore remplacer les vieux outils de travail comme deux machines à coudre familiales : “On essaie de trouver des fonds pour acheter des machines professionnelles, plus performantes, pour pouvoir travailler avec du jean, parce qu’avec du jean, on peut tout transformer” indique Naomi.



Pour ceux qui souhaiteraient faire un don à l’association et soutenir leur projet, rendez-vous sur la plateforme de la fondation Anavai. Il est également possible de faire don de ces vieux vêtements à la boutique solidaire ou dans les bornes dédiées mises en place dans la commune de Faa’a.