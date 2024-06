L’archipel des Australes placé en vigilance orange pour fortes pluies

« De fortes précipitations ont intéressé les îles de Rimatara et Rurutu » mardi soir. « Près de 130 litres par mètres carré ont ainsi été relevés entre 14h et 20h sur la station de Morere. Malgré des accalmies, ces fortes précipitations vont continuer pour la journée de mercredi et se généraliser à l’archipel Australes », prévient le haut-commissariat qui précise que ces pluies « vont perdre progressivement en intensité jeudi en journée, avant une plus nette amélioration jeudi soir ».

Les services du représentant de l’État appellent les populations de l’archipel « à faire preuve de prudence et à respecter strictement les consignes de sécurité ». Notamment « limiter les déplacements, se mettre à l’abri et mettre en garde les personnes fragiles ». En cas d’urgence, composer le 18 à terre ou le 16 en mer.